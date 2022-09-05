أمطار متفرقة على الجبل الاخضر… الارصاد توضح اخر تطورات الموجة الساخنة في ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى ساخنة على أغلب المناطق الغربية حيث درجات الحرارة مازالت فوق معدلاتها الفصلية.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة مابين (37 – 42 )مْ ، بينما تبقى معتدلة على المناطق الشرقية حيث تتراوح على مناطق الشمال الشرقي مابين ( 29 – 34 )مْ ، وعلى الجنوب الشرقي مابين ( 35 – 38 )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تبقى الاحتمالية واردة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

والله اعلــــــــــــــــم.