الحاجي: قفل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية أصبح واجباً شرعياً

حرّض جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على قفل مقرات ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، معتبراً هذا الأمر واجباً شرعياً وأخلاقيا، على حد تعبيره.

وقال الحاجي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أجهزة صورية بمرتبات فلكية، والشعب كالعادة الضحية، نوض كأنك حي أنت وإياه.. رد على أسئلة الشارع أنت وإياه عيب”، وفقا لقوله.

وأضاف محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي “تحريك مظاهرات أمام مقاركم لغلقها أصبح واجبا شرعيا وأخلاقيا”، بحسب وصفه.

جاء منشور الحاجي خلال إعادة نشره لمنشور قديم له منذ عام 2020، قال خلاله: “رؤساء الأجهزة الرقابية (المحاسبة، الرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد) أعطونا مبرر واحد لصمتكم على تحميل الشعب لميزانيات (120) سفارة”.

وتابع في منشوره القديم “هل يجرؤ أحد منكم أن يؤكد على حاجة الدولة الليبية لوجودهم أو أنهم يقدمون خدمة مقابل ما يتقاضونه؟، أو يجرؤ أحد منكم أن يطلب تقرير من الخارجية على ما يقدمه هؤلاء السواح بالسفارات أزوج النائبات وزوجات النواب والمقربين من الوزراء والمسئولين.. أو الأحزاب الفاسدة عندهم المخزوم سفير أن تتكلم وتفتح ملف هذا الفساد”.