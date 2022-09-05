مناطق غرب ليبيا لازالت تحت وطأة موجة الحر

العنوان

لازالت مناطق غرب ليبيا تحت وطأة موجة الحر الشديدة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة هذا اليوم إلى 42 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد، الجوية إن درجات الحرارة لازالت فوق معدلاتها الفصلية في المنطقة الغربية.

وأضاف، أن من المتوقع أن تتراوح درجاتها ما بين 37 و42 درجة مئوية.

أما في شرق ليبيا، فإن الأجواء تبقى معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 29 و34، بينما تكون على الجنوب الشرقي ما بين 35 و38 درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى استمرار احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر.