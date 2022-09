ليبيا – إدعى مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة بأن خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) أنشأ جيشاً ممن وصفهم بـ”صحوات بنغازي وأبناء القبائل ومليشيات دينية متطرفة” ولاؤها المطلق له لاستنزافهم في ما وصفها بـ”معاركه الخاسرة” للاستيلاء على الحكم ونتج عن هذا الاستنزاف عزوف أبناء القبائل عن الانخراط في جيشه مما اضطره لتشكيل كتائبه ممن وصفهم بـ” المرتزقة الأفارقة والمصريين والروس” يقودها أبناؤه المدنيون برتب عسكرية عالية خرق بها كل القوانين العسكرية حسب زعمه.

الدرقاش وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:”وحتى اليوم لا يوجد جيش ولاؤه فقط لليبيا ويعمل بطريقة مؤسساتية”، متسائلاً :” هل كان لليبيا جيش؟ حتى في عام 1949 جيش برقة أسسته بريطانيا في مصر لمحاربة دول المحور في ليبيا ولاؤه لبريطانيا ولأمير برقة إدريس السنوسي”.

وتابع الدرقاش حديثه:” في عام 1951 أسس النظام الملكي الجيش الملكي من بقايا جيش برقة وانضم له أفراد من مدن ليبيا كان ولاؤه للملك كما يدل اسمه وتحت قيادته لكنه خان مولاه وانقلب عليه”.

وواصل حديثه:” وفي عام 1969 الجيش الملكي انقلب على مولاه ويتخذ له مولى جديد هو “القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي) الذي أجرى الكثير من التعديلات في قيادة وبنية الجيش حتى انتهى به المطاف كتائب أمنية بإمرة أبناء القذافي ليستخدمه أداةً لقمع الليبيين” حسب قوله.

الدرقاش ختم:” في عام2011 انتهى جيش القذافي واستمرار ليبيا بدون جيش”.

The post الدرقاش: حفتر أنشأ جيشاً من صحوات بنغازي وأبناء القبائل وميليشيات دينية ولاؤها المطلق له first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية