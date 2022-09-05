آمر اللواء 128 المعزز يجتمع مع آمر منطقة أوباري-غات العسكرية

العنوان

اجتمع، آمر اللواء 128 المعزز التابع للقوات المسلحة، العميد حسن معتوق الزادمة، مع آمر منطقة أوباري- غات العسكرية اللواء جماعة مسعود.

وعقد الاجتماع تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والحدودية للمنطقة وآلية سير عمل الوحدات العسكرية خلال تنفيذها للمهام الموكلة لها.

وقام الزادمة بزيارة الوحدات والكتائب والسرايا التابعة للواء في منطقة أوباري- غات العسكرية.

وقبل يومين انطلقت دورية عسكرية بقيادة آمر اللواء 128 المعزز من منطقة الجفرة العسكرية، دخولا إلى مدينة سبها.

وتفقد الزادمة جميع الوحدات في المدينة التابعة للواء 128 المعزز ومرورا بالكتيبة 218 دبابات والكتيبة الرابعة مشاة والسرية السادسة المقاتلة وكافة الوحدات والكتائب والسرايا التابعة للواء.

وتنتشر الوحدات العسكرية للواء 128 المعزز في الجنوب الغربي لليبيا حتى عمق الصحراء للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.