مالطا إندبندنت: الشرطة المالطية تعثر على ليبي مفقود منذ نحو 9 أشهر

ليبيا – أشار تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا إندبندنت” المالطية الناطقة بالإنجليزية لعثور عناصر الشرطة في البلاد على ليبي مفقود منذ فترة سليمًا معافى.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد العثور على الصغير محمد رجب علي خلال قيام الدورات الأمنية بنشاطها الروتيني؛ إذ تم فقده في ديسمبر من العام 2021 أي بعد نحو 9 أشهر من آخر مرة شوهد فيها.

وأضاف التقرير: إن الإبلاغ قد تم عن اختفاء رجب علي من مركز “سانتا ماريجا” لإعادة التأهيل في مدينة لوكا أواخر العام الماضي.

ترجمة المرصد – خاص

