الخارجية المصرية ترحّب بتعيين عبدالله باتيلي ممثلا أمميا في ليبيا

الوطن / متابعات

عبرت الخارجية المصرية عن ترحيبها بتعيين “عبد الله باتيلي” ممثّلًا خاصًّا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا في ليبيا، متمنيةً له “النجاح في مهمته، والتمكن من تحقيق أداء يعمل على حل الأزمة، ولحلحة الوضع المتعسر في ليبيا، تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة” بحسب بيان صادر عنها اليوم.

وأكدّت الخارجية المصرية على دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يعمل على إنهاء الأزمة، وإخراج القوات الأجنية والمرتزقة من البلاد، مشيرة إلى ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت لأجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، متمسكة بالأطر الشرعية لحل هذه الأزمة.

وأضافت أنها على استعداد للعمل مع الممثل الخاص الجديد لليبيا، ودعمه في مشروع قيادة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، للخروج بإدارة ليبية تحقق مآرب الشعب الليبي وتحقق آماله.