الكيلاني تتابع مع بن بركة جهود تحسين الخدمات الاجتماعية في براك الشاطئ

ليبيا- عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني اجتماع عمل مع عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني بن بركة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي يندرج في سياق متابعة عمل فروع والمؤسسات الاجتماعية في البلديات ناقش مواضيع العمل المشترك بين الجانبين، ومنها مستجدات خطوة فتح فرع صندوق الضمان الاجتماعي براك الشاطئ.

وأضاف البيان: إن هذه الخطوة من شأنها تقريب الخدمة لشريحة المتقاعدين في المنطقة، فيما تابع الطرفان أعمال صيانة مركز تأهيل ذوي الإعاقة براك الشاطئ. مشيرًا إلى تشديد الكيلاني على وجوب الإسراع في صيانته، نظرًا لحاجة هذه الشريحة الماسة لخدماته.

وتابع البيان: إن الكيلاني وبن بركة تدارسا موضوع فندق براك الشاطئ وكيفية إعادة تجهيزه وافتتاحه ليقدم خدماته لزوار المنطقة، فيما أشاد عميد البلدية بدعم الوزيرة لفروع الشؤون الاجتماعية في بلديته عبر تزويدها بكامل التجهيزات وصيانة وتجهيز المؤسسات وإشراك موظفيها بدورات تدريبية تنظمها الوزارة.

