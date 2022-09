ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “ديلي ترست” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية حلول ليبيا في المركز 15 في إفريقيا من ناحية صافي ناتجها المحلي.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه المرتبة جاءت وفقًا لبيانات البنك الدولي الصادرة في ديسمبر من العام 2021، في وقت حلت فيه نيجيريا في المركز الأول من بين 54 دولة بإجمالي ناتج محلي متراكم بلغ 514 مليار دولار.

ووفقًا لما ورد في البيانات، فقد بلغ صافي الناتج المحلي في ليبيا 41 مليارًا و880 مليون دولار.

ترجمة المرصد – خاص

The post ديلي ترست: ليبيا في المركز 15 في إفريقيا من ناحية صافي ناتجها المحلي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية