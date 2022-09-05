اللافي يستقبل سفير دولة قطر لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا

الوطن / متابعات استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم، سفير دولة قطر المقيم لدى ليبيا، خالد الدوسري، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك، فقد نقل السفير القطري تعازي بلاده قيادةً وشعباً لأهالي ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، متمنياً عودة الاستقرار والسلام لليبيا.

فيما استعرض اللقاء الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسبل الوصول الى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، بحسب صفحة المجلس. وأشاد السفير القطري بجهود المجلس الرئاسي، في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيد بما حققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية.