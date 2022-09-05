مصر تعرب عن كامل استعدادها للعمل مع باتيلي ودعمه في ليبيا

رحّبت مصر بتعيين عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا و رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاثنين عن تمنياتها بنجاح “باتيلي” في مهمته و التمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجه ليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

و جددت الخارجية المصرية تأكيد مصر على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي، يُفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية و البرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، و خروج كافة القوات الأجنبية و المرتزقة و المقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد ؛ بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها و وحدة و سلامة أراضيها، مع ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة و جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

و أعربت مصر عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا و دعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حلّ الأزمة في ليبيا وفقاً لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، وفقاً للبيان.