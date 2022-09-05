بعد منع سفر نواب من طرابلس إلى بنغازي.. صالح يطالب بالتحقيق ومحاكمة المتهمين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2022

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.

وقال صالح في بيان له إنه كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الإثنين في الوقت الذي تمر بها البلاد بظروف حرجة.

وبين صالح أن هذا الفعل يمثل تعطيلاً لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين.

واعتبر صالح هذا العمل سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة إستعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية ودليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة ما يؤكد صحة وجهة نظر مجلس النواب بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف.

وجدد صالح مطالبة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لإتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن مبينا أنه سيتم اتخذا قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقاً لما أقرهُ في جلسة سابقة.