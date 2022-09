ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “باز فيد نيوز” الأميركي عن إجبار متحف في الولايات المتحدة بالقانون على إعادة قطع أثرية بحوزته منهوبة من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد مصادرة العشرات من القطع الأثرية القديمة التي كانت معروضة في متحف “متروبوليتان” للفنون في ولاية نيويورك، بعد تأكيدات من مسؤولين أميركيين لعمليات نهبها في السابق من بلدانها الأصلية ومن بينها ليبيا.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة مانهاتن “دوغ كوهين” مصادرة 27 قطعة أثرية خلال تنفيذ 5 أوامر تفتيش في العام 2022، مبينًا أن هذه القطع سيتم إعادتها إلى بلدانها الأصلية المنهوبة منها في الأساس ومن بينها ما تم نهبه منها من ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

The post باز فيد نيوز: الولايات المتحدة تقترب من إعادة قطع أثرية منهوبة من ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية