ليبيا الان

موريتانيا: على جميع الفرقاء الليبيين التعاون الكامل مع المبعوث الأممي الجديد

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت موريتانيا، اليوم الاثنين، عن ارتياحها لتعيين عبد الله باتيلي، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة مكلفا بالملف الليبي.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية: “نهنىء باتيلي على هذه الثقة المستحقة، متمنيين له كل التوفيق في هذه المهمة الجليلة في خدمة الشعب الليبي الشقيق”.

وأضاف البيان “على جميع الفرقاء الليبيين على التعاون الكامل مع المبعوث الخاص باتيلي، وتغليب الحوار كسبيل أوحد لتخفيف التوترات وتجاوز العقبات الحالية وصيانة المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق”.

 

الوسوم

المبعوث الأممي باتيلي ليبيا موريتانيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك