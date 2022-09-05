موريتانيا: على جميع الفرقاء الليبيين التعاون الكامل مع المبعوث الأممي الجديد

أعربت موريتانيا، اليوم الاثنين، عن ارتياحها لتعيين عبد الله باتيلي، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة مكلفا بالملف الليبي.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية: “نهنىء باتيلي على هذه الثقة المستحقة، متمنيين له كل التوفيق في هذه المهمة الجليلة في خدمة الشعب الليبي الشقيق”.

وأضاف البيان “على جميع الفرقاء الليبيين على التعاون الكامل مع المبعوث الخاص باتيلي، وتغليب الحوار كسبيل أوحد لتخفيف التوترات وتجاوز العقبات الحالية وصيانة المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق”.