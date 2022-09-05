الدبيبة لسفير إيطاليا: يجب توحيد الموقف الدولي بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو على أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها.

وأشار الدبيبة خلال خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين في مدينة طرابلس، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية بطرابلس إلى ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم.

وتطرق اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية.