الدبيبة لـ«السفير الإيطالي»: من المهم توحيد الموقف الدولي نحو خارطة طريق واضحة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريق واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات..»، وذلك خلال لقاء مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.
ونقل بيان صادر عن الحكومة إشارة الدبيبة إلى «ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم». وحسب البيان «تطرق اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية».
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المنفي والسفير الإيطالي
ويوم الأحد، استعرض السفير الإيطالي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس، والخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.
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