ليبيا – أطلقت إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال مشروع “لا فرق” الداعم للجهود التطويرية لقدرات هذه الفئات.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى إطلاق المشروع بتعاون وتنسيق الإدارة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” في ليبيا، مبينًا أنه يستهدف 12 مدرسة موزعة على 6 مراقبات تربية وتعليم تغطي كامل بلديات البلاد.

وأضاف البيان: إن الهدف من المشروع تهيئة المداخل وصيانة المرافق الصحية بمدارس الاندماج وتجهيزها بغرف التعلم المتفاعل “المونتيسوري” للطلاب المواجهين لصعوبة التعلم ورفع كفاءات المعلمين وتبادل الخبرات بين الوزارة ونظيراتها بدول المنطقة فيما يخص كل ذلك.

The post تربية وتعليم تصريف الأعمال تطلق مشروع لا فرق لإدارة اندماج الفئات الخاصة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

