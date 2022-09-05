غوقة: إذا سار “باثيلي” على نهج سلفه لن يحقق أي نتائج

الوطن| رصد

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، عبدالحفيظ غوقة، إن تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا أمر إيجابي، لا سيما وأن دور الأمم المتحدة في ليبيا تقلص كثيرا مؤخرًا.

وأضاف غوقة، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن هذه الخطوة ستمنع الصراع المسلح بين الميليشيات، موضحا أنه على المبعوث الأممي عبد الله بيتالي معرفة أسباب الأزمة جيدًا، لحل الخلافات وإحداث فارق.

ورأى غوقة أن بيتالي إذا سار على نهج سلفه فلن يأتي بنتائج واضحة للأزمة في ليبيا”، مشددا على خطورة السلاح المنتشر في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي بمفرده غير كاف.