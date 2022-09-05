ليبيا: «النواب» يعلن فشل اجتماع بنغازي… واتهامات للدبيبة بالتدخل

أعلن مجلس النواب الليبي تعذر انعقاد جلسته (الاثنين) في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بسبب الحيلولة دون مغادرة نوابه الموجودين في العاصمة طرابلس التي تجدد فيها التحشيد العسكري للميليشيات المسلحة على نحو مفاجئ.

واستنكر رئيس المجلس عقيلة صالح «هذه الواقعة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف حرجة»، واعتبرها «تعطيلاً لعمل مجلس النواب، ومنعه من ممارسة مهامه المنوطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد، عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وتوفير متطلبات المواطنين».

وقال صالح في بيان: «هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد، وتشكل جريمة تقييد لحرية المواطنين، وإساءة لاستعمال السلطة، وعرقلة لعمل السلطة التشريعية، ودليلاً واضحاً على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية، والمسحوبة منها الثقة، ما يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف».

وطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة، وإصدار بيان بنتائج التحقيق، وإحالة المتهمين للمحاكمة، كما كرر مطالبته لأعضاء المجلس بحضور جلساته التي سوف يُعلن عنها، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن، وتعهد باتخاذ قرارات بأغلبية الحاضرين، تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات، وفقاً لما أقرهُ في جلسة سابقة.

وكان عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، قد أعلن في بيان مقتضب تعذر انعقاد الجلسة، نظراً لمنع مغادرة النواب المتجهين من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي؛ حيث كانت ستنعقد الجلسة المخصصة للبحث في تسمية رئيس المحكمة العليا، ورسالة خالد المشري رئيس مجلس الدولة بالخصوص.

ولم يعلن بليحق عن الجهة التي حالت دون التحاق نواب المنطقة الغربية باجتماع مجلس النواب في بنغازي؛ لكن مصادر محلية قالت إن عناصر من جهاز الردع التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منعت نحو 30 نائباً من مغادرة مطار معيتيقة، من بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس.

وبينما اتهمت وسائل إعلام محلية الدبيبة بتكليف جهاز الردع بمنع سفر نواب المنطقة الغربية إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة، قال بعضهم إنهم بصدد إصدار بيان رسمي حول الحادثة، وتقديم شكوى رسمية لمكتب النائب العام بشأنها، وطلب فتح تحقيق في ملابساتها.

والتزمت حكومة الدبيبة وجهاز الردع الصمت حيال الاتهامات، بينما بدأ في المقابل، مجلس الدولة جلسة في العاصمة طرابلس لاستكمال مناقشة المسارين الدستوري والتنفيذي، وسط تحركات للميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة؛ حيث أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس تعطل شاحنة تحمل دبابة، تزامناً مع انتشار «اللواء 444» في جنوب مطار طرابلس، واستنفار قوة تابعة لعماد الطرابلسي رئيس جهاز الأمن العام ونائب رئيس جهاز المخابرات المُقال من منصبه.

ونقلت عن شهود عيان إعلان حالة الطوارئ في ميليشيات الطرابلسي الذي كشفت وثائق مسربة النقاب عن تشكيله مؤخراً لجنة لاسترجاع أملاك الدولة والمواطنين في بلديات حي الأندلس والسواني والعزيزية في العاصمة طرابلس؛ حيث أبلغ مديري أمن طرابلس والجفارة بالإضافة إلى رئيس مصلحة أملاك الدولة وعمداء البلديات الثلاث بقراره.

وكان لافتاً تفقد صلاح النمروش آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية التابع للدبيبة أيضاً، أمس، معسكر الدعم الإلكتروني في بلدية العزيزية الذي يعتبر من أهم المعسكرات بمنطقة الجفارة، جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وتصدر ملف الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة، وخصوصاً في العاصمة طرابلس، اجتماع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس بطرابلس، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني الذي نقل إليه تعازي حكومته في ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس مؤخراً.

وقال المنفي إنهما بحثا أيضاً الخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية، لافتاً إلى أن بوتشيني عبَّر عن تقديره لما وصفه بالمواقف المتزنة للمجلس الرئاسي، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.

كما نقل المنفي عن ممثلي المجلس البلدي والأعيان والحكماء وإدارة نادي الجبل الأصابعة، دعمهم للخطوات المتخذة من قبل المجلس لتحقيق الاستقرار في أنحاء البلاد؛ مشيراً إلى درس الاحتياجات الخاصة ببلدية الأصابعة، وضرورة إشراكهم في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه.

بالإضافة إلى ذلك، قال العميد حسن الزادمة آمر «اللواء 128» المعزز بالجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه بحث في اجتماع مع آمر منطقة أوباري- غات العسكرية، اللواء جماعة مسعود، الأوضاع الأمنية والحدودية للمنطقة، وآلية سير عمل الوحدات العسكرية خلال تنفيذها للمهام الموكلة إليها؛ مشيراً إلى زيارته الوحدات والكتائب والسرايا في المنطقة.