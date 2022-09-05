مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج الخام بسبب مشاكل فنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 163 ألف برميل وبلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل.

وأرجعت المؤسسة انخفاض الإنتاج إلى مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير مبينة أن الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج تعكف على التغلب عليها.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ مليار و95 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الشركة العامة للكهرباء استهلكت 927 مليون قدم مكعب من الغاز واستهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 102 مليون قدم مكعب فيما استهلك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 44 مليون قدم مكعب ومصانع الأسمنت 22 مليون قدم مكعب.