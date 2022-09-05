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الصول: الدبيبة والكبير يعملان لصالح أجندة خارجية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

اتهم عضو مجلس النواب علي الصول بعض الأطراف الداخلية بالعمل لصالح أجندة خارجية، مؤكداً رفضهم للتقارب الداخلي بين الأطراف السياسية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بدعمهم لبعض التشكيلات المسلحة بأموال الليبيين.

وأضاف الصول في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة “الوطن”، أن دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق سيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عضو مجلس النواب خلال تصريحاته إلى التقارب الذي حدث بين الليبيين مؤخراً على مشروع الاستقرار بعد ظهور حكومة معتمدة من مجلس النواب إلا أن البعض ممن يعملون لصالح الأجندات الخارجية رفضوا هذا التقارب.

الوسوم

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الوطن الليبية

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