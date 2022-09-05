وزارة النفط: استثناء ليبيا من خفض معدلات الإنتاج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2022

جدد المشاركون الإجتماع الثاني والثلاثون (32) لوزراء النفط والغاز للدول الأعضاء فى منظمة أوبك وكذلك الدول غير الأعضاء التأكيد على استثناء دولة ليبيا من خفض معدلات الإنتاج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة وزير النفط محمد عون عبر تقنية الزوم مناقشة العديد من المواضيع حسب جدول الأعمال المطروح والتى تهم سير عمل المنظمة بالإضافة إلى الاتفاق على إلغاء زيادة الإنتاج المقدرة بمئة ألف برميل( 100.000) برميل/يومي لشهر سبتمبر ليبقى الإنتاج كما هو عليه فى أغسطس الماضي مع استثناء دولة ليبيا من إلغاء الزيادة التي تمّ الاتفاق عليها.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة محافظ ليبيا لدي الأوبك م. مصطفى عبدالله بن عيسى الاتفاق على أن يكون الإجتماع الثالث والثلاثون( 33) بتاريخ 5 أكتوبر 2022م .