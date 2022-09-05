عدد من النواب في بنغازي يحملون «حكومة الوحدة» المسؤولية عن سلامة زملائهم في طرابلس

حمل عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المسؤولية عن سلامة زملائهم في طرابلس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في منعهم من السفر إلى بنغازي لحضور الجلسة المقررة في بنغازي.

كما أعرب النواب المتواجدون في بنغازي، في بيان نشره موقع المجلس على الإنترنت، «عن بالغ قلقهم لما تعرض له أعضاء المجلس بمدينة طرابلس من سوء معاملة تلاها منع لرحلة النواب المغادرة من طرابلس إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها اليوم الإثنين بمدينة بنغازي، المقر الدستوري لمجلس النواب».

مطالبة النائب العام بالتحقيق في منع النواب من السفر إلى بنغازي

وطالب أعضاء مجلس النواب المتواجدون اليوم بمدينة بنغازي بعد ما تعذر عقد الجلسة المقررة، «النائب العام بالتحقيق فيما حصل»، محملين المسؤولية «للحكومة المنتهية الولاية والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح، وفرض الأمر الواقع، ويحملون هذه الحكومة المسؤولية عن سلامة أعضاء مجلس النواب»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

– عقيلة صالح يطالب النائب العام بالتحقيق في منع أعضاء بـ«النواب» من السفر لبنغازي

– بليحق: تعذر عقد جلسة «النواب» هذا الأسبوع

وقال النواب المتواجدون في بنغازي في بيانهم: «إن ما حدث يؤكد ما نبهنا عليه عديد المرات سابقًا من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب، كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة» في إشارة إلى الجلسة السابقة للمجلس في طبرق في الأول من فبراير الماضي، التي منح فيها المجلس الثقة للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في وقت سابق اليوم، تعذر انعقاد جلسة المجلس هذا الأسبوع؛ «نظرًا لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي»، حيث منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا.

مخاوف من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة

كما عبر أعضاء مجلس النواب المتواجدون في بنغازي، في بيانهم، عن مخاوفهم «من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون» وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

يأتي ذلك، بعد بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالخصوص، الذي صدر في وقت سابق اليوم، وطالب فيه النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء من مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي، حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب.

واعتبر صالح في بيانه أن هذه الواقعة «تعطيل لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..»، واصفًا ذلك بأنه «سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية».

النواب المتواجدين بمقر اجتماع المجلس في بنغازي أثناء تلاوة البيان، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (مجلس النواب)