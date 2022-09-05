المنقوش تلتقي أبو الغيط وتتجول في أروقة مكتبة الجامعة العربية

الوطن|متابعات

ناقشت وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية والساحة الليبية خصوصاً فيما يتعلق بالعملية السياسية بالبلاد، وإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري متفق عليه في أقرب وقت ممكن.

وتبادل الطرفان وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من المواضيع والقضايا المطروحة وكافة الاستعدادات والتحضيرات القائمة للدورة 158 و توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التى تواجهها الدول العربية.

وبعد اللقاء تجولت المنقوش داخل مكتبة جامعة الدول العربية وأطلعت على ما تحتويه من مقتنيات هامة وتاريخية.