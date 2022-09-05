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فيصل الشريف: منع النواب في مطار معيتيقة عمل وطني نبيل

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أثنى فيصل الشريق، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على قيام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بتوجيه جهاز الردع بمنع سفر نواب المنطقة الغربية لحضور جلسة البرلمان في بنغازي اليوم بشأن المحكمة العليا.

كتبت قائلاً على فيسبوك: «إن صح الخبر، فإنني أتوجه بالشكر والعرفان لكل من ساهم في هذا العمل الوطني النبيل. منع أتباع بوسويط المغتصبون للسلطة والأكّالون لأموال الشعب الليبي بالباطل، من استخدام طائرات الشعب يعتبر عملًا وطنيًّا مشرّفًا ويدعو للفخر. وإن كنتم حقًّا تمثلون الشعب الليبي سنرى المظاهرات الشعبية الجارفة التي تخرج لتحتج على منعكم من السفر وحرمان الشعب من قوانين وقرارات استراتيجية كنتم ستفرخونها بأمر بوسويط وأسياده.» وفق قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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