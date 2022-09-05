برلمانيون يحملون حكومة الوحدة مسؤولية منع نواب من مغادرة طرابلس إلى بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2022

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدون في مدينة بنغازي عن بالغ قلقهم لما تعرض له أعضاء المجلس بمدينة طرابلس من سوء معاملة تلاها منع لرحلة النواب المغادرة من طرابلس إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها اليوم الاثنين الموافق بمدينة بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب.

وأشار النواب في بيانهم إلى أن ما حدث يؤكد محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.

وطالب أعضاء مجلس النواب النائب العام بالتحقيق فيما حصل وحملوا المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية التي قالوا إنها تسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع كما حملوها المسؤولية على سلامة أعضاء مجلس النواب.

وأكد أعضاء مجلس النواب على مخاوفهم من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون.