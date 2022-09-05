الوطنية للنفط: مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير تسبب في انخفاض الإنتاج 

العنوان – طرابلس

عزت لمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، أن انخفاض الإنتاج بسبب مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج تعكف على التغلب عليها.

وذكرت المؤسسة أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و163 ألف برميل وبلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس الأحد إنتاج النفط الخام بلغ مليون و224 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.