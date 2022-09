الصول: دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق سيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق سيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أكد أن إدارة الأزمة في ليبيا تتم وفق رغبة الدول الإقليمية والدول العظمى، وأنها ليست في حاجة إلى مبعوث أممي، في ظل العمل على إدارة الأزمة وليس حلها.

وأوضح أن الليبيين تقاربوا مؤخرًا وتوحدوا على مشروع الاستقرار عبر حكومة معتمدة من مجلس النواب، لكن بعض الأطراف الداخلية رفضت هذا التقارب انصياعًا للأجندة الخارجية، وفق تعبيره.

الصول ختم: “بعض الأطراف الداخلية يعملون لصالح أجندة خارجية، رفضوا التقارب الداخلي بين الأطراف السياسية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بدعمهم لبعض التشكيلات المسلحة بأموال الليبيين، وهو سيناريو مخطط له من دول أجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية”.

