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الحكومة الليبية ترفض تولي حكومة الدبيبة رئاسة الدورة 158 للجامعة العربية

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن متابعات

أصدرت الحكومة الليبية بياناً أعلنت فيه عن رفضها تولي الحكومة منتهية الولاية ،رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية.

وقالت الحكومة في بيانها، إن الجامعة العربية بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا خاصة في  أزمتها ومساعدتها على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الليبي.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا، وتمثل الانحياز إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد للشرعية والقانونية.

 

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الوطن الليبية

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