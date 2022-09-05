شركة الكهرباء: أعمال صيانة في مناطق متفرقة من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة في مناطق متعددة تشمل شرق ليبيا وغربها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن فنيي ومهندسي دائرة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية يواصلون العمل على دوائر الزاوية الغرب رقم 1-2جهد 220 ك.ف وذلك بتغيير موصلات جديدة وملحقات سلاسل العوازل وذلك نتيجة الاشتباكات التي حصلت خلال الأيام الماضية

وبينت الشركة القيام بأعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع بدائرة توزيع السراج شملت مد كوابل وتغيير علب توزيع.

كما تواصل العمل بمشروع خط نقل جنوب غرب طرابلس 400 ك٠ف، وذلك بتركيب الأبراج وشد الأسلاك، بهدف تصريف الطاقة المنتجة من محطة كهرباء غرب طرابلس وزيادة اعتمادية الشبكة العامة.

وأشارت شركة الكهرباء أيضا إلى معالجة اختناق وتركيب صندوق توزيع الأحمال على شبكة الضغط المنخفض من قبل فنيي دائرة توزيع غرب طبرق .