المركزية وعزوف شركات الطيران وتطوير المطارات أبرز ملفات الاجتماع الطارئ في مطار طبرق 

العنوان – طبرق

أطلع مدير عام مطار طبرق الدولي، اليوم الإثنين، الموظفين والعاملين خلال اجتماع طاريء على التحديات والصعوبات التي تواجه عمل إدارة المطار ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها وهي مركزية مصلحة المطارات.

وتطرق إلى تعطيل الإجراءات الخاصة بالمطار في ظل هذه المركزية المقيتة وعدم وجود معايير ثابتة في تقديم الخدمات والتطوير بين المطارات وتطوير مطارات بعينها على حساب باقي المطارات.

وأشار مدير المطار إلى عزوف شركات الطيران عن تسيير الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى المطار دون أسباب مقنعة رغم توفير المطار والجهات العاملة لكل الخدمات وتذليل كافة الصعاب وعدم اتخاذ الإجراء اللازم من الجهات المختصة رغم كل المخاطبات والزيارات إلى هذه الشركات.

وقد اتفق الحاضرون على عقد اجتماع يضم كل البلديات الواقع في نطاقها المطار وجميع الجهات العامة بمنطقة البطنان ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب وتوضيح كل هذه المشاكل والعراقيل واطلاعهم على كل الجهود التي بذلت والخطوات التي قامت بها إدارة المطار دون وجود أي نتائج على ارض الواقع للاتفاق على موقف موحد لحل هذه المشاكل وذلك نظراً لفاشل إدارة المطار في الوصول إلى حلول لهذه المشاكل والتحديات التي تعيق عملها رغم كل الجهود المبذولة.