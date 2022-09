ليبيا – أجرى المترشح الرئاسي عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

الجانبين تطرّقا خلال المكالمة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للنايض. لعدّة مواضيع أهمها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اللّيبيّين ومقدّراتهم ومعيشتهم، وإنهاء جميع أشكال العنف والصّراع المسلّح، وإنهاء جميع أشكال التّواجد العسكري الأجنبي على التراب الليبي.

وأكد النايض ونورلاند على ضرورة الإسراع في دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كونها السبيل الأمثل، بل الوحيد، لتجديد الشرعية واستيعاب كافة الخلافات سلمياً، واحترام إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب، والعمل مع المبعوث الأممي الجديد وبعثته لتحقيق ذلك بشكل عاجل.

وتناولا خلال المكالمة الهاتفية ضرورة تجديد وتفعيل كافة الالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن المتتالية، ومخرجات مؤتمرات باريس وبرلين وغيرها، وإلزام الجميع باحترام إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات عاجلة، رئاسية مباشرة وبرلمانية، شفافة ونزيهة ومراقبة محليا وإقليميا ودوليا، دون تلاعب أو مماطلة أو تأخير.

The post النايض ونورلاند يؤكدان ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية كونها السبيل الوحيد لتجديد الشرعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية