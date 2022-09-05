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الهصك: منع النواب من السفر جاء بالتنسيق مع الدبيبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

علق الباحث والأكاديمي الليبي، عماد الهصك على حادثة منع أعضاء مجلس النواب من السفر إلى مدينة بنغازي لحضور جلسة البرلمان مؤكدا أن ما حدث يعد تطور خطيرا سيزيد من تأزم الموقف ويزيد الشقاق وهذا من شأنه أن يؤخر حصول أي توافقات في المستقبل القريب.

وأضاف الهصك في تصريحات صحفية تابعتها “صحيفة الوطن” أن هذا المنع جاء بالتنسيق مع الدبيبة إن لم يكن بأوامر منه كون المطار يقع تحت سلطة وزارة الداخلية والمخابرات.

وأوضح المحلل السياسي بأن هذا المنع جاء لعرقلة هذه الجلسة التي ستناقش قضية المحكمة العليا التي أصبحت محورًا في سياق الصراع مؤخراً، وهي التي ستنظر في كل الطعون المتراكم منذ سنوات، تلك الطعون التي ستحدد مصير أغلب الأجسام السياسية التي تتصدر المشهد.

الوسوم

#أعضاء مجلس النواب #الأزمة الليبية #بنغازي #فوضى طرابلس ليبيا منع السفر

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الوطن الليبية

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