عقيلة: منع النواب من السفر من طرابلس إلى بنغازي سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد

استنكر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حادثة منع أعضاء مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن عقيلة صالح، فإنه أكد أن البرلمان كان سيعقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي اليوم الإثنين، في الوقت الذي تمر بها البلاد بظروف حرجة، إلا أن ما حدث منع النواب من عقد الجلسة.

ولفت عقيلة صالح، إلى أن هذا الفعل يمثل تعطيلاً لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين.

وشدد على أن هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية، ودليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة.

ولفت إلى أن ما حدث يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف، ولهذا الأسباب نطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.

وتابع:” نكرر مطالبةً أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لإتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن وسنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً للمصلحة العامة وظروف السادة النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقاً لما أقرهُ في جلسة سابقة”.