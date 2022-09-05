وزارة الداخلية: إخلاء مزرعة استولى عليها مواطنون منذ 10 سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إخلاء مزرعة بمنطقة عين زارة استولى عليها أحد المواطنين منذ العام 2012.

وبينت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أنها تلقت كتاب من النائب العام يتضمن شكوى أحد المواطنين بشـأن واقعـة إقتحـام مزرعتـه بمنطقة عين زارة خلف مؤسسة الإصلاح والتأهيل وتقدر مساحتها بقرابة ثلاثة هكتار.

وأكدت وزارة الداخلية قام شـخـص يـدعـى “ع، ال” وأبنائـه وأخـريـن بالاستلاء عليها وذلك منذ عام 2012م وتقسيمها إلى مقسمات.

وفور صدور التعليمات بإخلاء الأرض ووقف أعمال الاعتداءات الواقعة عليها توجهت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لمكان الأرض وتم اخلائها بالكامل وإيـقـاف أعـمـال البنـاء والاعتداءات وتحديـد أسـماء المتواجــديـن في الأرض واتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال الواقعة.