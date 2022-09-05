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دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن (11) إصابة بكورونا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس      

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، تسجيل (11) إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (09 %).    

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الأحد، عدد (123) عينة، لافتا إلى أنه لم تسجل أي وفيات.       

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه من إجمالي العينات أظهرت النتائج أن من بينها عدد (112) عينة سالبة.        

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (52) حالة شفاء.         

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.860 حالة، والحالات النشطة 97 حالة، والمتعافين 500.326 حالة، والوفيات 6.437 حالة. 


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صحيفة العنوان الليبية

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