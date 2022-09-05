التويجر: تعيين باثيلي هدفه إرضاء أفريقيا واتحادها

الوطن| رصد

قال وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، إن “خطوة تعيين وزير سنغالي مبعوثا أممياً (إلى ليبيا) هدفها إرضاء أفريقيا واتحادها ولا أعتقد أنه بمثابة تسليم ملف ليبيا لأفريقيا، ويبقى اللاعبون السابقون هم الأكثر تأثيراً في الملف، ومن العراقيل التي تواجه المبعوث الجديد هي طواقم إدارته التي ستقوده في نفس مسار من سبقوه وتعطيه نفس المعلومات وتقدمه لنفس الشخصيات”.

وأوضح التويجر في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أنه “وكون هذا التعيين جاء بعد انقسام دولي حول الأزمة الليبية فهو لن ينجح ما لم يكسب ثقة الدول صاحبة المصلحة، لكن كونه أفريقيا فيجب أن يكون أكثر فهما لقضية ليبيا وطبيعة نظامها السابق، لكن هذا يعتمد على مدى انفتاحه وموقفه من التحرر من الزعامات وحكم الفرد الذي يسود أفريقيا ليستوعب حاجة ليبيا لبناء دولة مدنية ديمقراطية”.

وتابع التويجر: “أما أهم الملفات التي تنتظر المبعوث الجديد فتتلخص في: ملف الانتخابات ومشكلة السلطة التنفيذية القادرة على تنفيذ العملية الانتخابية وحمايتها وتوفير البيئة المناسبة لإجرائها”، كما رأى.