في حوار لـ «بوابة إفريقيا».. الأسود: على البعثة الأممية الجديدة الالتزام بحدود المهام الواردة في قرار إنشائها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأيام الماضية تعيين السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك (أونسميل).

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش، في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة أونسميل، كما ذكر البيان أن باتيلي يتمتع بخبرة دبلوماسية تتجاوز 40 عاما، شغل خلالها مناصب ضمن حكومة بلاده، وفي المؤسسات الإقليمية والدولية.

وشغل باتيلي منذ عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة أونسميل، كما عمل ممثلا خاصا للأمين العام في إفريقيا الوسطى، ورئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون. وللوقوف عن قرب على ملف تعيين المبعوث الأممي في ليبيا والمهام التي في انتظاره كان لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع عضو مجلس النواب ميلود الأسود، وإلى نص الحوار:

– تعيين عبد الله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا خطوة مهمة ومرحب بها.

– الانتخابات والملف الأمني من أبرز الملفات التي في انتظار المبعوث الأممي الجديد.

– من أخطاء البعثات الأممية السابقة السماح للتدخلات الخارجية بالتأثير على عملها.

– على البعثة الأممية الالتزام بحدود المهام الواردة بقرار إنشائها.

بداية كيف تابعتم تعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا؟

تعيين عبد الله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا كانت خطوة مهمة ومرحب بها من قبلنا. وكون أن المبعوث الجديد إفريقياً فهذا أيضاً يعد خطوة جيدة لما نتوقعه من تفهم أفضل للمشكل الليبي والحرص على العمل الجاد من أجل الوصول إلى حلول دون تجاوز للصلاحيات وتفهم لأهمية احترام الإرادة الوطنية وضرورة استبعاد التدخلات الخارجية التي أفسدت المشهد في ليبيا.

ما أبرز الملفات التي تنتظر المبعوث الأممي الجديد في ليبيا؟

أبرز الملفات التي تنتظر المبعوث الأممي الجديد هي مساعدة الليبيين في الوصول إلى توافق حول خارطة طريق لهذه المرحلة والتي من شأنها إيصال البلاد إلى مرحلة الاستقرار وهذا عبر إجراء الانتخابات والاستفتاء على دستور للبلاد، إضافة إلى الملف الأمني وما نتوقعه من دعم لبناء الأجهزة الأمنية الحقيقية ووقف تغول المليشيات على مؤسسات الدولة وعرقلة عملها.

برأيك.. ما أسباب فشل البعثات الأممية السابقة والتي يجب تفاديها في القادم؟

من أخطاء البعثة سابقا، السماح للتدخلات الخارجية بالتأثير على عملها، والتأثير على عمل مؤسسات الدولة بتدخلات سافرة تحدث في الشأن المحلي..

ومن أخطائها أنها ساوت بين كل من يفرض أمر واقع مع المؤسسات الرسمية الأمر الذي جعل قرارات المؤسسات الشرعية معطل..

ما شروط نجاح المبعوث الجديد ودور الأطراف الليبية لتسهيل مهمة البعثة الأممية؟

على البعثة أن تلتزم حدود المهام الواردة بقرار إنشائها 2009 لسنة 2011، وعدم التدخل في الشأن الداخلي بدعم انتقائي لأطراف على أخرى وفق توجهات الدول التي تقف وراء البعثة.