نواب يعبرون عن قلقهم من حادثة منع أعضاء من مغادرة طرابلس لحضور جلسة في بنغازي 

العنوان – بنغازي

عبر عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدون بمدينة بنغازي اليوم الإثنين عن بالغ قلقهم لما تعرض له أعضاء المجلس بمدينة طرابلس من سوء معاملة تلاها منع لرحلة النواب المغادرة إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها اليوم.

وأكد النواب في بيان لهم أن ما حدث يؤكد ما نبهنا عليه عديد المرات سابقاً من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.

وطالب أعضاء مجلس النواب المتواجدون اليوم بمدينة بنغازي بعدما تعذر عقد الجلسة المقررة النائب العام بالتحقيق فيما حصل.

وحملوا المسؤولية للحكومة المنتهية الولاية والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع.

وأشار أعضاء النواب إلى أن هذه الحكومة تتحمل المسؤولية على سلامة أعضاء مجلس النواب، مؤكدين على مخاوفهم من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون.

استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منع أعضاء مجلس الثواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الإثنين.

وأوضح صالح في بيان له أن هذه الحادثة جاءت في الوقت الذي تمر به البلاد بظروف حرجة، ويمثل هذا الفعل تعطيلا لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد أن هذه الحادثة تشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية ودليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف، ولهذه الأسباب نطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار

بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.

وكرر رئيس مجلس النواب مطالبة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن وسنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقاً لما أقره في جلسة سابقة.

وأعلن، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تعذر عقد جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الإثنين في بنغازي، لمنع عدد من النواب لمطار معيتيقة إلى مطار بنينا.

وقال بليحق في تصريح: ” تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع نظراً لمنع مغادرة السادة النواب المتجهين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد الجلسة قبل منع السادة النواب من مغادرة مطار معيتيقة إلى مطار بنينا”.