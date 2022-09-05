البكوش: يجب إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعد فقدان مصداقية عماد السايح

قال صلاح البكوش مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح فقد الكثير من مصداقيته في هذين العامين خاصة بعد قبوله بالقوانين أحادية الجانب مع مجلس النواب وأن الوقت قد حان لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، وفق قوله.

أضاف في مداخلة مع تلفزيون التناصح، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إن إعطاء مجلسي النواب والدولة الفرصة لتشكيل حكومة ثالثة سينسف أي فرصة لإجراء انتخابات كما أن الإصرار على إزاحة الدبيبة وباشاغا عن طريق انتخابات هو الطريقة الوحيدة للوصول للاستحقاق الانتخابي، على حد تعبيره.