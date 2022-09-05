الحكومة الليبية ترفض تولي الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية 

العنوان – سرت

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، رفضها تولى الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واعتبرت الحكومة في بيان لها أن لجامعة بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها والاعتراف بـ”الحكومة الليبية” ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

وأوضحت الحكومة الليبية، أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة البلاد وتمثل انحيازًا إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية القانونية.

وكانت المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية أعلنت أمس الأحد، انطلاق أعمال الدورة 158 من أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين لدى الجامعة، برئاسة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب إدريس ثابت.

وقالت المندوبية إن الاجتماعات تستمر يومين للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الثلاثاء، ويتضمن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.