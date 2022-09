اللافي يبحث مع السفير القطري تطورات العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين بطرابلس سفير دولة قطر المقيم لدى ليبيا خالد الدوسري لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

السفير القطري نقل بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تعازي بلاده قيادةً وشعبًا، لأهالي ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، متمنيًا عودة الاستقرار والسلام لليبيا.

واستعرض اللقاء الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسبل الوصول الى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد اللافي خلال اللقاء أهمية استمرار المسار السلمي لتجاوز الانسداد السياسي، وتنسيق الجهود لاستكمال التوافق، بشأن ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري، بين مجلسي النواب والدولة، للوصول الى وضع خارطة طريق متكاملة للحل.

بدوره، أشاد السفير القطري بجهود المجلس الرئاسي، في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدًا بما حققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية.

