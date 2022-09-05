«عون»: «أوبك» استثنت ليبيا من إلغاء زيادة الإنتاج

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد امحمد عون، اليوم الإثنين، فى الاجتماع الثاني والثلاثون (32) لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء فى منظمة أوبك، وكذلك الدول غير الأعضاء عبر تقنية الزوم.

جاء ذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة محافظ ليبيا لدي الأوبك م. مصطفى عبدالله بن عيسى.

وتمت مناقشة العديد من المواضيع حسب جدول الأعمال المطروح والتى تهم سير عمل المنظمة بالإضافة إلى الاتفاق على إلغاء زيادة الإنتاج المقدرة بمئة ألف برميل( 100.000) برميل/يومي لشهر أكتوبر ليبقى الإنتاج كما هو عليه فى أغسطس الماضي مع استثناء دولة ليبيا من إلغاء الزيادة التي تمّ الإتفاق عليها.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع الثالث والثلاثون( 33) بتاريخ 5 أكتوبر 2022م .