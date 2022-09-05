مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يبحث مع وزارة الشباب دعم رواد الأعمال

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 September, 2022

عقد رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية أحمد الأحجل وبحضور عماد بحري مستشار وزير الدولة لشؤون الاقتصادية، اجتماعاً اليوم الإثنين مع أحمد الكاتب وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج و الأنشطة وأكرم الجيلاني مدير مكتب وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة وربيع الهصك مدير مكتب العلاقات والتواصل.

وبحث الاجتماع سبل دعم الشباب من خلال برامج أساسية و هي التوظيف وتطوير المشاريع وتوفير برامج التدريب ومساعدة رواد الأعمال الشباب على إنشاء ودعم المشاريع الناجحة وذلك من خلال تزويدهم بامكانية الوصول إلى التمويل والتدريب والإرشاد.

وقد عبر الجانبان عن حرصهما على تنفيذ أولويات حكومة الوحدة الوطنية فيما يخص الشباب وتوفير الوسائل والحلول المناسبة التي من شأنها مؤازرتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل لأنهم القوى المحركة لعجلة التنمية.