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صبراتة.. الكهرباء تطلق حملة لاستبدال المعدات المتهالكة وتقطع الأشجار الملامسة لخطوط التوزيع

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-صبراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة مكثفة لاستبدال المعدات المتهالكة وقطع الأشجار الملامسة لخطوط التوزيع الهوائية “11 ك ف” بدائرة توزيع صبراتة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الحملة تهدف للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية من الفصل المفاجئ، خاصة أن نمو الأشجار تحت مسارات الخطوط وملامستها لها يسبب عديد المخاطر التي قد تنتج عن قطع الأسلاك الكهربائية.

ولفتت الشركة إلى أن الأشجار التي تنمو في مسارات الشبكة الكهربائية تشكل خطرًا على السلامة العامة، وانقطاع الكهرباء على المستهلكين لفترات طويلة.

 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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