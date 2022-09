مصر تعرب عن كامل استعدادها للعمل مع المبعوث الأممي باثيلي ودعمه لحل الأزمة الليبية

ليبيا – رحبت مصر في بيان لها بتعيين عبد الله باتيلي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي متمنيةً له النجاح في مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجهها ليبيا تأسيسًا على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

مصر جددت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه تأكيدها دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يُفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها، مع ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأعربت مصر عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة في ليبيا، وفقًا لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبي.

