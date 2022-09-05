«سالم» لـ«حكماء وأعيان سرت»: لن نسمح للعابثين والعملاء المساس بأمن واستقرار الوطن

عقد اللواء أحمد سالم، آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم مجلس أعيان وحكماء سرت، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعميد بلدية سرت، ورؤساء مختلف الأجهزة الأمنية.

وتناول الاجتماع، عدداً من القضايا الأمنية والاجتماعية بالمنطقة والإجراءات المتعلقة بمنطقة أبو هادي، حيث عقد هذا الاجتماع بناءً على طلب الحكماء والأعيان والذي اقترح فيه أعضاء المجلس على آمر الغرفة العمل على اتخاد جملة من الترتيبات بخصوص معالجة الوضع بمنطقة أبوهادي.

ووعد اللواء أحمد سالم، أعضاء المجلس الاجتماعي، وضع آلية عمل بما لا يخالف القوانين واللوائح وبما يمنح الفرصة لاتخاد هذه الأجراءات التي سيتم الإعلان عنها.

كما تناول الاجتماع، مناقشة الوضع الأمني بمنطقة سرت بشكل عام، وأبدى المجتمعون، حرص الجميع على أمن مدينة سرت واستقرارها وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن من دعاة الفتنة والتأجيج الباحثين عن مصالحهم الخاصة لضرب النسيج الاجتماعي وخلق الأكاذيب والترويج لها.

كما أكد آمر الغرفة، أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كل تركيبات الوطن ولن تسمح للعابثين والعملاء المساس بأمنه واستقراره ولا يوجد أي غرضية نحو قبيلة بعينها أو تركيبة اجتماعية.

وشدد على أن أبناء الجيش هم أبناء الشعب بكل قبائله وتركيباته وينأى الجيش بنفسه عن الدخول في صراعات هي في خيال من يروج لها من أعداء الوطن واستقراره.