قادة غرفة العمليات الميدانية: جاهزون لردع أي قوة تهدد أمن العاصمة طرابلس

العنوان-طرابلس

أكد قادة غرفة العمليات الميدانية، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة في طرابلس “أنهم جاهزون للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة”.

وبحسب بيان رئاسة أركان الدبيبة، ترأس اجتماع غرفة العمليات الميدانية، رئيس أركان القوات البرية، اللواء ركن الفيتوري غريبيل، بحضور مدير إدارة الطيران الآلي، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، وآمر اللواء 111 مجحفل، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وآمر اللواء 51 مشاة، وآمر اللواء 52 مشاة، وآمر القوة الوطنية المتحركة، ومعاون آمر اللواء 444 قتال.

وشارك في الاجتماع مندوب عن المجلس الرئاسي، ومندوب عن قوة مكافحة الإرهاب، ومندوب عن وزارة الداخلية، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة.

وخصص الاجتماع لمناقشة سبل فرض الأمن والسلم في المنطقة، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وأنهم جاهزون للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة.

ويأتي الاجتماع عقب اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس والتي أسفرت عن مقتل أكثر 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين.