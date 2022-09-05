المريمي: منع سفر النوّاب من طرابلس إلى بنغازي تصرّف “مُشين”

الوطن|رصد

وصف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، عملية منع سفر النواب من العاصمة طرابلس إلى بنغازي بـ” التصرّف المشين”.

وقال المريمي قي تصريحات صحفية، إن هذا الأمر يؤكد على أن ليبيا لا تزال بعيدة عن احترام القانون، وحق النواب في أداء واجبهم عبر حضور جلسة تخدم مصلحة الليبيين.

وأكّد المريمي أنّ هذا التصرّف سيسهم في تعزيز الانقسام، ولن يخدم لمّ الشمل وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد، مضيفاً أنه لا يمكن الحديث عن إجراء الانتخابات في ظل هذه الفوضى.