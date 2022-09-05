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المصرف المركزي يكشف عن حجم الإيراد العام من يناير حتى أغسطس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات، خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره المصرف المركزي عبر فيسبوك.

وأفاد المركزي بأن المصروفات الاستثنائية لمؤسسة النفط البالغة 15.2 مليار دينار، جرى توزيعها بواقع 6.7 مليار دينار إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، و8.5 مليار دينار على الباب الثالث.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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